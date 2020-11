Ruben Sosa: “La Lazio gioca benissimo, sta volando”

L’ex Lazio Ruben Sosa, ai microfoni di Radiosei, ha commentato l’attuale momento dei biancocelesti. Queste le sue parole: “Nel mio cuore c’è spazio per la Lazio e per l’Inter. Ho visto la Lazio giocare, sta giocando benissimo, sta volando. Inzaghi conosce molto bene l’ambiente ed i tifosi biancocelesti, per lui è importante vincere e giocare bene, me lo disse quando ci siamo incontrati a Roma. Ci tengo a salutare Peruzzi, quando sono venuto a Roma mi ha fatto sentire a casa. Manzini ha compiuto 80 anni? Come passa il tempo!”

