PAIDEIA – Controlli medici per Vedat Muriqi – FOTO

Questa mattina si è presentato alla Clinica Paideia Vedat Muriqi per sottoporsi a dei controlli medici. Sembrerebbe un lieve stiramento, ma si attendono novità per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Inzaghi intanto lavora con il resto della squadra che ormai è al completo in attesa del kossovaro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: