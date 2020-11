Ranking FIFA, l’Italia torna nella top ten: sarà testa di serie al sorteggio per le qualificazioni mondiali

Dopo quasi quattro anni e mezzo di distanza, l’Italia torna tra le prime 10 Nazionali del Ranking FIFA. Non succedeva dall’agosto del 2016. Sono stati decisivi gli ultimi tre successi della squadra di Roberto Mancini, ovvero l’amichevole vinta per 4-0 contro l’Estonia, e le due sfide di Nations League, vinte entrambe per 2-0, contro Polonia e Bosnia. Non solo: oltre al decimo posto, gli Azzurri sono la sesta Nazionale europea tra le prime dieci del Ranking, e questo gli permetterà di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno nel 2022 in Qatar. Il sorteggio avrà luogo lunedì 7 dicembre in quel di Zurigo.

Ecco le prime 10 posizioni del Ranking FIFA:

Belgio 1780 punti Francia 1755 punti Brasile 1743 punti Inghilterra 1670 punti Portogallo 1662 punti Spagna 1645 punti Argentina 1642 punti Uruguay 1637 punti Messico 1632 punti ITALIA 1625 punti

