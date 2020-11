SOCIAL | Gli auguri di Verón a Mancini: “Uno dei più grandi talenti del calcio italiano” | FOTO

Nel giorno del suo 56esimo compleanno, Roberto Mancini sta ricevendo molti messaggi di auguri, dalla Lazio, sua ex squadra, alla Serie A, passando anche per alcuni compagni di squadra. Tra questi c’è Juan Sebastián Verón, suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, con cui hanno vinto, tra i vari trofei, anche uno Scudetto. Attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, l’ex centrocampista argentino, ha voluto fare gli auguri a Mancini con alcune foto che li ritraggono insieme e, in una foto, c’è anche un altro ex Lazio, ovvero Attilio Lombardo. Il post è accompagnato dalla didascalia che recita: “Buon compleanno Roberto Mancini !!!! Sei stato uno dei più grandi talenti del calcio italiano e ho avvuto la fortuna di condividere squadra con te. A parte questo sono arrivato in Italia dalla tua mano e ho lasciato Italia come Giocatore Tuo. Compagno. Leader. Fratello. Grande Amico. Grazie di tutto Roberto, Auguroni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Sebastián Verón (@juansebastian.veron)

