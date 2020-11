Stefan Radu, parla il vice Ct della Romania: “Nazionale? E’ un capitolo chiuso”

In merito a notizie circolate nelle ultime ore circa un possibile ritorno di Stefan Radu nella sua Nazionale, dalla quale si era ritirato nel lontano 2013, il vice ct della Romania, Nicolae Dica ha voluto fare chiarezza ai microfoni di Telekom Sport: “Radu non ha mai ripensato alla sua decisione presa 7 anni fa. So che è un capitolo chiuso. Non ha più senso parlarne perché ci sono stati diversi tentativi”.

Tentativi andati a vuoto, come si evince anche dalle parole del ct Mirel Rădoi, che subito dopo aver ottenuto l’incarico di allenatore, aveva avuto un colloquio proprio con il difensore biancoceleste: “Ho parlato con Ştefan Radu, e la sua decisione riguardo alla presenza in nazionale rimane la stessa. Non ci sono problemi tra noi due o tra lui e la Federazione, è semplicemente una decisione che ha preso in passato e sulla quale non ha mai più cambiato idea”.

Insomma, è evidente come Radu pensi solo alla Lazio. La Nazionale per lui ormai fa parte del passato.

