Zoff: “La Lazio ha un potenziale notevole. Reina o Strakosha? Ecco cosa ne penso…”

L’ex allenatore della Lazio e portiere della Nazionale Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di Radiosei ha detto la sua riguardo il periodo che stanno vivendo i biancocelesti tra campionato e Champions League, esprimendo il suo giudizio anche sul ballottaggio Reina–Strakosha. Le sue parole:

“La Lazio ha un potenziale veramente notevole. Anche in Champions League sta facendo molto bene, affrontandola senza troppi calcoli. Reina o Strakosha? Non mi interessa se Reina sappia giocare bene con i piedi. Per me l’importante è come si comporta il portiere tra i pali. L’albanese ha sempre giocato bene, di certo la Lazio non è messa male in quel ruolo. Nella scorsa stagione, dopo il lockdown i biancocelesti hanno sentito troppo il peso delle responsabilità. La pressione fa brutti scherzi quando non sei abituato. In ogni caso la Lazio può fare bene, è piacevole guardarla”.

