Anna Falchi: ”Inzaghi meriterebbe un contratto a vita. La Lazio? Sta tornando quella di prima, anche grazie a super Immobile”

Intervenuta nel corso della trasmissione il “Tribunale delle romane – speciale weekend” in onda ogni venerdì sera alle ore 22:00 su Rete Oro (canale 18) la showgirl Anna Falchi, di nota fede laziale, ha analizzato il momento dei biancocelesti, sottolineando anche le ambizioni della sua Lazio: “Il reintegro di Milinkovic contro l’Udinese è fondamentale per Inzaghi, anche se ci sono dei sostituti comunque validi: il mister vanta una rosa lunga, merito della società e dello stesso allenatore che ha saputo valorizzare ogni singolo elemento della squadra. Meriterebbe un contratto a vita, visto che è laziale come pochi. Il percorso dei capitolini? Dopo l’avvio poco brillante con Atalanta e Sampdoria, sta tornando la vera Lazio, anche grazie a questo super Immobile. Se ritrovasse l’entusiasmo che c’era prima del lockdown, questo gruppo potrebbe giocarsela per il titolo. Se prenderei qualcuno dalla Roma? No, mi tengo i miei aquilotti che sono tutti più forti”.

