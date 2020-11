Borussia Dortmund, problema muscolare per Meunier. Salterà probabilmente la Lazio

Il giocatore del Borussia Dortmund, Meuiner non sarà probabilmente disponibile nella prossima partita di Champions League contro la Lazio per un infortunio muscolare rimediato oggi nella sfida contro il Colonia. Il giocatore della squadra allenata Lucien Favre si aggiunge alla lista degli indisponibili insieme a Guerreiro e Schulz, come riporta Marcello Baldi in un tweet sui social.

