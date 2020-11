Cataldi: “Con l’Udinese il mio primo gol alla Lazio, fu una liberazione. Veniamo da un buon momento, ma sarà un avversario tosto”

Nel Match Program di Lazio-Udinese, pubblicato dalla società biancoceleste sul proprio sito ufficiale, è possibile leggere l’intervista rilasciata da Danilo Cataldi.

Contro l’Udinese hai segnato il tuo primo gol con la maglia della Lazio…

“Quel gol contro l’Udinese per me è stato come una liberazione, era da tanto tempo che lo aspettavo. Ricordo che la partita non era stata il massimo, era un periodo buio per noi a livello di risultati. Comunque, nonostante ciò, per me è stato un momento importante che ho atteso con ansia”.

State attraversando un ottimo momento, come sta la squadra in vista delle prossime sfide con Udinese e Borussia Dortmund?

“La squadra sta molto bene sia fisicamente che mentalmente, Veniamo da un buon momento e vogliamo proseguire su questa strada. Ci attendono fonte partite in pochi giorni e dobbiamo dare il meglio in tutte le competizioni”.

Anche l’Udinese è reduce da una vittoria in campionato. Che avversario ti aspetti?

“L’Udinese è un avversario tosto, una squadra che lavora insieme e che si difende per ripartire. Non ricordo partite in cui l’Udinese ha subito tanti gol: sarà veramente un avversario duro, ma ci faremo trovare pronti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: