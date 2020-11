Domizzi: “Domani partita interessante, Acerbi è impressionante. Potevo ritornare alla Lazio…”

Maurizio Domizzi, doppio ex della gara che si giocherà domani tra Lazio e Udinese, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com. Le sue parole:

“Durante la mia carriera gli anni più belli e combattuti sono stati quelli contro la Lazio, dove la spuntavamo spesso e volentieri noi. Lazio e Udinese sono sicuramente due realtà dove mi sono senza dubbio più legato. La partita di domani sarà interessante ma occhio all’Udinese, una squadra in crescita. Il valore dei bianconeri è maggiore rispetto alla loro posizione in classifica. Sono però altrettanto certo che la Lazio non abbasserà la guardia.

Un mio ritorno alla Lazio? Ci ho pensato, all’inizio dell’era Lotito. Erano gli anni degli scambi e prestiti. Lotito mi contattò in un mercato di gennaio ma poi non si trovò l’incastro per i prestiti.

Come già avevo detto l’anno scorso, il giocatore che mi impressiona di più è Acerbi, ha raggiunto un livello altissimo. Adesso gioca titolare anche con l’Italia, e credo che anche con Chiellini a disposizione giocherebbe lui. Impressiona molto per livello e intensità, e non scordiamoci che è uno dei pochi in grado di accompagnare l’azione”.

