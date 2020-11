ESCLUSIVA | Castromán ricorda Maradona e avverte la Lazio: “Ho giocato e cantato con Diego. Udinese squadra da temere”. E su Zoff…

Archiviata la vittoria in Champions League, la Lazio torna a pensare al campionato. Domani all’Olimpico arriva l’Udinese con i biancocelesti obbligati a vincere per recuperare punti preziosi in classifica. I friulani vivono un momento complicato, ma Inzaghi, dopo il k.o. con la Sampdoria, non intende sbagliare nuovamente mantenendo la concentrazione dei suoi solamente sull’impegno di domani. Per analizzare al meglio i temi della sfida, LazioPress.it ha contatto in esclusiva il doppio ex Lucas Castromán il quale ha anche voluto ricordare Diego Armando Maradona.

Partiamo dal ricordo di Maradona. Da ex calciatore argentino, che ricordo conservi di lui? Hai qualche aneddoto speciale da raccontarci?

“Diego ora riposa in pace. Non è facile essere stato Maradona, essere Messi o qualche giocatore al loro livello. Io non potrò mai paragonarmi a questi campioni, ma ho sofferto anche io il fatto di essere sempre sotto gli occhi di tutti, certamente meno di loro. Ricordo di aver partecipato alla partita d’addio al calcio di Maradona. In quel giorno con lui ho avuto un abbraccio eterno. In Argentina avevo una fondazione che si occupava dei bambini più poveri, l’inno (Dame la vida) l’ho pensato con Diego e lui ne ha cantato una piccala parte insieme a me. In molti hanno giocato con lui, mentre io ho avuto sia l’occasione di giocare con lui la partita dell’addio sia di cantarci insieme. La musica che era la sua seconda passione. Mi sento veramente contento di aver potuto fare ciò con uno dei migliori calciatori al mondo, un uomo che ha portato all’Argentina delle gioie come nessun altro. Ha vinto un mondiale dopo una situazione molto brutta e dura del paese. Rimane il ricordo di uomo che ha lasciato tutto per l’Argentina con l’ulteriore tristezza legata al fatto che è morto da solo. Ha dato moltissimo al calcio mondiale e questo epilogo rimane a tutti gli amanti di questo sport indigesto”.

Dopo questo doveroso ricordo, passiamo al match di domani. La Lazio vince in Champions contro lo Zenit e si avvicina moltissimo agli ottavi di finale. Credevi in cammino in Champions di questo tipo?

“Credo da sempre che la Lazio sia una squadra da Champions. Fin dagli anni 2000 è costantemente in zona europea, è una società che ha sempre fatto di tutto per classificarsi ai vertici della classifica. Ora poi c’è Simone Inzaghi che come allenatore ha realizzato delle prodezze veramente importanti. Non ho dubbi sul fatto che la Lazio continuerà a volare in alto”.

I biancocelesti in questa stagione, a differenza dello scorso anno, stanno facendo ruotare molti uomini ottenendo comunque ottimi risultati. Hanno compiuto il definitivo salto di qualità?

“Inzaghi sotto questo profilo ha fatto un grandissimo lavoro. Già dai primi anni ha creduto di avere a disposizione una squadra molto forte in tutti i componenti della rosa, senza lasciare fuori nessuno. Ogni volta che ha bisogno di qualcuno lo manda in campo e questo rimpiazza al meglio il titolare. In quest’aspetto è simile a Zoff, un allenatore che teneva tutti contenti. Mi ricordo che in quel periodo giocavo io o Poborský, sapevamo che avremmo disputato quasi metà partita ognuno rimanendo pronti a dare il massimo. Allo stesso modo, Inzaghi ha fiducia in tutti i suoi giocatori e ciò permette di compiere il vero salto di qualità. I risultati che sta ottenendo la Lazio non sono una casualità, ma il frutto del lavoro svolto da Inzaghi fin dai primi giorni”.

Dopo due gare, la Lazio ritroverà Milinkovic. Quanto sarà importante la sua presenza?

“Milinkovic è un uomo che gioca in nazionale nazionale, una presenza che farà bene alla Lazio. I calciatori che vestono le maglie della nazionale meritano sempre grande rispetto e devono giocare. Io sono uno di quelli che crede fermamente nei calciatori delle nazionali. Domani il serbo per la Lazio sarà un uomo in più”.

Domani all’Olimpico arriva un Udinese bisognosa di punti per risalire la classifica. Che gara ti aspetti?

“Lazio ed Udinese sono due squadre rimaste nel mio cuore. I biancocelesti ancor di più perchè sono rimasto a Roma più tempo vivendo momenti indimenticabili, lasciando anche un piccolo segno. Domani la Lazio dovrà sicuramente temere l’Udinese, una società da molti anni in Serie A con dei giocatori bravi. È una formazione difficile da affrontare che ha alle spalle una società seria come anche la Lazio. I biancocelesti daranno tutto per conquistare i tre punti”.

Come giustamente anticipavi, i bianconeri sono in Serie A consecutivamente dal 1995. Secondo te qual è il loro segreto?

“Il segreto di questa società è che fa le cose bene. Ha dei giocatori bravi, fa degli acquisti non molto costosi che poi in campo fanno una bella figura. Questo è il caso di De Paul il quale, anche se ora non vive un momento di grande forma, rimane un nazionale argentino da temere”.

A proposito di De Paul. Domani si sfideranno due nazionali argentini, lui e Correa. Che pensi di questi due calciatori?

“Non mi va di dare giudizi su due calciatori. In ogni caso, se sono in nazionale, giocano in Serie A e in Europa sono due giocatori molto bravi. Non li conosco come uomini, dico solo che come atleti sono dei calciatori veri per indossare la maglia dell’Argentina. Certamente meritano un grande rispetto”.

Cosa deve temere maggiormente la Lazio dell’udinese?

“La Lazio non dovrà perdere il “rispetto” verso l’Udinese. I friulani ora non stanno andando benissimo ma rimangono una squadra da non sottovalutare. I biancocelesti dovranno approcciare la sfida come una gara di Champions, io amavo scendere in campo come se fosse se ogni partita fosse una finale. Non mi interessava la squadra che affrontavo, per me era sempre un duello 11 vs 11 più gli altri in panchina. Per me si partiva sempre da zero a zero.”

