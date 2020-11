Euroavversarie, il Brugge pareggia 0-0 contro l’ultima in classifica

Pareggio a reti inviolate per il Club Brugge nella 14° giornata della Pro League. Allo Stade Le Cannonier di Mouscron, la squadra belga non è riuscita ad andare oltre allo 0-0 contro il Royal Excel Mouscron, ultimo in classifica. Con questo risultato, l’avversaria della Lazio in Champions League (si affronteranno nell’ultima partita del girone, l’8 dicembre) si fa superare dal Genk, guadagnando infatti un solo punto in campionato. Fermo a 27 punti, con la vittoria contro il Cercle Brugge per 1-5, il Genk lo sorpassa arrivando a 28 punti. Domani giocherà anche il Beerschot, terzo in classifica a 25 punti: con una vittoria potrebbe salire primo a parimetro proprio con il Genk.

