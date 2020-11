EUROAVVERSARIE | Lo Zenit pareggia in trasferta

Lo Zenit San Pietroburgo, che ha affrontato la Lazio martedì 24 novembre scorso nella 4° giornata di Champions League, ha pareggiato 0-0 in trasferta contro l’Arsenal Tula nel match delle 12:00, valevole per il campionato russo. Alle 15:30 è il turno del Borussia Dortmund, che scenderà in campo contro il Colonia al Signal Iduna Park. Il Brugge se la vedrà invece con il Royal Mouscron stasera ore 20:45

