Europeo 2020, l’UEFA deciderà il 5 marzo sulla riapertura degli stadi

Stando a quanto riportato da L’Equipe, l’UEFA il prossimo 5 marzo deciderà sulla riapertura degli stadi in vista dell’Europeo. Sono 4 i parametri stabiliti dall’UEFA che si prenderanno in considerazione per decretare la vicenda. Il primo prevede la presenza di pubblico al 100%, solo con la pandemia sotto controllo. Il secondo prevede una capienza tra il 50% e il 100%, con un occhio di riguardo sempre alla pandemia. Il terzo con un terzo della capienza e il quarto a porte chiuse.

