FORMELLO – Niente turnover come annunciato. Tornano Strakosha e Fares, dubbio fra Akpa e Milinkovic

“Con i cinque cambi non penso al turnover”. Lo aveva annunciato Simone Inzaghi durante la conferenza stampa di presentazione della sfida all’Udinese e così poi è stato. Nella rifinitura andata in scena nel pomeriggio il tecnico conferma la sua tesi non modificando troppo la formazione che ha vinto contro lo Zenit. E’ tornato a lavorare con il gruppo quasi al completo, assenti solo Lulic e Muriqi, e questo gli consente di poter scegliere con tranquillità gli uomini da schierare. Fra i pali ritorna quindi Strakosha con Reina che si accomoda in panchina. In difesa vengono confermati Patric e Acerbi che completeranno la retroguardia con Stefan Radu. Il rumeno sta ritrovando la forma migliore e sarà sempre più frequente un’alternanza fra lui e Hoedt. Sulle fasce laterali è intoccabile Lazzari a destra mentre sulla corsia mancina è il turno di Fares mentre in mezzo al campo è ballottaggio aperto fra Akpa Akpro, al momento favorito, e Milinkovic. Il serbo ha superato il covid e potrebbe riprendersi una maglia da titolare mercoledì in Germania. Nessun turno di riposo per Lucas Leiva e Luis Alberto, rispettivamente il cervello difensivo e offensivo della Lazio. Così come nessun cambio nemmeno in attacco dove Correa e Immobile daranno l’assalto alla difesa di Gotti con Caicedo che entrerà a gara in corso.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: