GdS | Barigelli: «Lazio con atteggiamento negazionista. Lotito e Pulcini hanno riscritto protocollo…»

[…]. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la giustizia sportiva. Sulla vicenda dei tamponi della Lazio sono già numerosi gli elementi a disposizione per avanzare alcune valutazioni. Andando per ordine: il club di Lotito ha, dall’inizio della pandemia, manifestato un atteggiamento sostanzialmente negazionista. […]. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. […] È stato insomma non soltanto riscritto da Lotito e Pulcini, con il sostegno di Taccone, il protocollo della Federcalcio, ma soprattutto sono state piegate ai propri convincimenti e agli interessi del club le norme dello Stato. […]Questo uno dei passaggi dell’editoriale di Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport.

