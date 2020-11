GdS | Benitez: “Reina e Lucas Leiva mi parlano molto bene di Simone Inzaghi”

Simone Inzaghi, l’allenatore biancoceleste partito dal settore giovanile e divenuto pian piano un tecnico dal profilo internazionale. Il piacentino dal 2016 in avanti ha scalato le gerarchie del calcio nostrano e non solo convincendo tutti. A tessere le lodi d’Inzaghi, infatti, sono in primis i suoi calciatori: l’ex allenatore del Liverpool Rafa Benitez ha infatti rivelato, in un’ intervista a La Gazzetta dello Sport, come Pepe Reina e Lucas Leiva, suoi ex giocatori a tempi dei Reds, gli abbiano parlato molto bene del tecnico laziale.

