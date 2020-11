GdS | Il doppio ex Basta: “Impossibile dire no alla Lazio, a Roma ho vinto da protagonista”

Uno dei diversi doppi ex della sfida di domani, tra Lazio ed Udinese, è senza dubbio Dušan Basta. Dopo cinque stagioni in bianconero, si trasferisce nel 2014 nella Capitale per giocare con la Lazio. In maglia biancoceleste rimane fino al 2019, conquistando anche due trofei: la Coppa Italia vinta dalla Lazio contro l’Atalanta nella stagione 2018/2019 e la Supercoppa Italiana del 2017, dove i biancocelesti si imposero per 3-2 sulla Juventus. L’ex difensore serbo, in vista della sfida di domani proprio tra le sue due squadre, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo gli inizi in maglia bianconera, arrivando anche ai ricordi della mancata qualificazione in Champions League ed all’attuale Udinese. Poi la Lazio, alla quale, come da lui dichiarato, non era possibile rifiutare. Nella stagione precedente fù l’Inter a mettere gli occhi su Basta, ma nel 2014 il Presidente della Lazio Lotito chiuse in fretta l’operazione per portarlo a Roma. Città in cui afferma di aver vinto, con la maglia biancoceleste, da protagonista.

