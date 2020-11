Il Messaggero | Lazio, con il Tucu magico Inzaghi trova l’equilibrio

Da spaccapartite a titolare inamovibile. La maturazione di Correa adesso è incredibile. Decisivo con una prodezza a Crotone, fenomenale contro lo Zenit per la continuità di prestazione. Ora non è più solo un Tucu di classe, con fiammate improvvise e assenze ingiustificate. Ora ha ritrovato la Nazionale perché alla Lazio è diventato indispensabile. Non è un caso che, con 872’ in campo e 11 gare (su 12 fra campionato e coppe), sia il terzo giocatore biancoceleste, davanti a Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. Per carità, il Coronavirus ha fatto la sua parte, ma Inzaghi non ci sa comunque più rinunciare. E pensare che dei big sembrava l’unico sacrificabile per una cifra vicina ai 60 milioni (ha una clausola da 80) nelle casse, Lotito ha respinto l’assalto della Juve quest’estate.

Come riporta questa mattina Il Messaggero, con questo rendimento il suo prezzo può davvero schizzare alle stelle. Joaquin avrebbe bisogno di riposare, non si è mai fermato con una sola eccezione: aveva avuto un colpo della strega contro l’Atalanta a inizio stagione. Da allora Correa non è più uscito e Simone pensa di schierarlo anche domani contro l’Udinese. Martedì ha disputato forse la sua miglior gara della carriera biancoceleste. Non ha segnato, ma i suoi numeri lo esaltano quanto i gol d’Immobile: 3 occasioni create, 1 assist, 6 dribbling su 6 riusciti, 46 tocchi, 31 passaggi con quasi il 90% di precisione. Deve ancora migliorare sotto porta il suo score, ma valgono come reti i suoi assist e le sue accelerazioni. Per questo se Caicedo domani dovesse avere una chance di giocare, sarebbe solo perché mercoledì si vola a Dortmund in Champions e Joaquin servirà come il pane per chiudere la qualificazione.

