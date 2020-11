Maradona, domani la Lazio in campo con una maglia speciale: “In memoria di Diego” – FOTO

Come riportato sui propri canali ufficiali, la Lazio nella partita di domani contro l’Udinese scenderà in campo con una maglia speciale dedicata a Diego Armando Maradona, scomparso pochi giorni fa. Sulla maglia dei padroni di casa ci sarà infatti la speciale patch adesiva “Ad10s” in onore del ‘Pibe de Oro’.

Il messaggio di Ciro Immobile sul proprio profilo Instagram: “In memoria di Diego Maradona doma indosseremo una maglia speciale dedicata a lui. Le maglie indossate saranno messe all’asta sul sito MatchWornShirt e i fondi raccolti saranno donati per aiutare due associazioni di Torre Annunziata

‘PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS’

‘ASSOCIAZIONE DON PIETRO OTTENA APS'”

