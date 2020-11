SERIE A – L’ AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Udinese

La Lazio ha ripreso finalmente a correre. I biancocelesti, al rientro dalla sosta della nazionali hanno prima superato il Crotone sotto la tempesta e poi lo Zenit di San Pietroburgo in Champions League compiendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Ora, però, non c’è tempo di cullarsi sugli allori. Domani, infatti, nel lunch match del nono turno di Serie A i capitolini ospiteranno l’Udinese con l’obbligo di fare bottino pieno per sfruttare al massimo il doppio scontro al vertice Napoli-Roma e Inter-Sassuolo. In settimana Inzaghi ha potuto riabbracciare Milinkovic-Savic che ha superato la positività al Covid-19, mentre è stato obbligato a fare i conti con il nuovo stop di Lulic, i problemi di Muriqi ed un Luiz Felipe verso il forfait. In ogni caso, il tecnico piacentino non ha voglia di piangersi addosso e contro i friulani è pronto a schierare i suoi migliori uomini a disposizione rimandando il pensiero Borussia Dortmund alla giornata di lunedì.

L’Udinese

Come anticipato, avversario di turno sarà l’Udinese, una squadra che in questa prima parte di stagione ha raccolto poco abbandonando anche la Coppa Italia appena giovedì scorso per mano della Fiorentina dopo una battaglia durata 120 minuti. Solo 7 i punti raccolti dai bianconeri in campionato, di cui uno soltanto uno lontano dalla Dacia Arena. Seppur la posizione in classifica non sia delle migliori (16esima piazza), i friulani proveranno ancora a far leva sul fattore fisicità che gli ha permesso di subire solamente 11 reti, a dispetto ad esempio delle tredici incassate dalla Lazio. All’Olimpico mister Gotti si affiderà probabilmente ancora una volta al consolidato 3-5-2 nel quale potrebbe non trovare spazio Lasagna, uscito dolorante al ginocchio nell’ultima sfida di Coppia Italia.

La formazione

UDINESE (3-5-2) : Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto.

All. Luca Gotti

La stella

Il pericolo numero per la Lazio sarà certamente Rodrigo De Paul, il fantasista argentino corteggiato da mezza Serie A e non solo. Dopo un’estate infuocata a livello di mercato, il class’ 94 di Sarandì ha iniziato leggermente sottotono questo campionato riuscendo a realizzare solamente 2 reti e un assist nelle prime 8 uscite. Nonostante ciò, i numeri sono dalla sua parte considerando la sua posizione non da prima punta: 156 presenze le in bianconero coronate da 27 reti ed altrettanti passaggi decisivi. Inoltre, ad incrementare la sua pericolosità ci pensano le 19 apparizioni in nazionale, ad oggi però prive di marcature. Acerbi e compagni preparano le contromisure sperando nella giornata storta di Rodrigo che nel 2019, proprio all’Olimpico, si fece neutralizzare un calcio di rigore da Strakosha.

I precedenti

La sfida di domani sarà la numero 41 tra Lazio e Udinese. Il bilancio è largamente a favore dei biancocelesti che hanno ottenuto i tre punti 21 volte rispetto alle 11 dei friulani e gli otto pareggi. Peraltro, focalizzando l’attenzione sugli ultimi incroci, Inzaghi può ampiamente sorridere: dalla stagione 2014-15 i capitolini hanno sempre vinto contro i bianconeri in casa collezionando inoltre cinque clean sheet su altrettanti match. Per ritrovare una vittoria dei friulani bisogna tornare indietro fino alla stagione 2013-2014 quando una rete di Thereau condannò alla sconfitta gli uomini di Pioli.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: