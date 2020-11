Serie A, l’Atalanta cade in casa contro il Verona

Dopo una partita gestita magistralmente dal Verona del tecnico Juric, Gianpiero Gasperini non può che arrendersi in casa, nel proprio stadio, perdendo per 0-2 grazie al calcio di rigore realizzato da Miguel Veloso e dal raddoppio siglato dal centrocampista Mattia Zaccagni. I bergamaschi hanno creato diverse occasioni, ma dopo la bella vittoria contro il Liverpool in Champions League, nulla hanno potuto fare contro la difesa ben organizzata del Verona e i suoi contropiedi. I neroazzurri non sono riusciti a concretizzare le possibilità che gli si sono presentate: con i zero punti guadagnati, Gasperini rimane per il momento 9° in classifica a parimerito con la Lazio, la quale, però, domani alle 12:30 dovrà giocare in casa contro l’Udinese.

