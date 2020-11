TMW | La gerarchia dei portieri della Lazio: domani spazio a Strakosha, ma i tifosi vogliono Reina

Dopo sette presenze da titolare con 4 vittorie e 3 pareggi, Pepe Reina è pronto a risedersi in panchina per lasciare spazio a Thomas Strakosha, l’estremo titolare scelto, almeno per il momento da Inzaghi. Come riportato da TMW, però, all’interno dell’ambiente Lazio c’è una divisione sul ruolo di numero uno: come anticipato, Inzaghi predilige dare spazio all’albanese classe ’95 mentre una buona parte dei tifosi vota per lo spagnolo, maggiormente affidabile a livello di personalità e sicurezza per il reparto difensivo. Strakosha per ora si riprende il posto, ma Reina alle sue spalle scalpita.

