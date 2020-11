9° SERIE A | LAZIO-UDINESE 0-2 (18′ Arslan, 48′ Pussetto)

🇮🇹 9° #SerieA | ⚽ #LazioUdinese | 🗓️ 29/11/2020 | ⌚ 12:30 | 🏟 Stadio Olimpico | 📍 #Roma | 📺 #Dazn | ⚖️ #Aureliano | 🌤️ 15°

48′ Termina qui il primo tempo: Lazio-Udinese 0-2!

48′ Raddoppio Udinese con Pussetto.

48′ Sanzionato con un giallo anche Samir.

45′ Sono 3 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

44′ Ammonizione anche per Pereyra.

43′ Giallo anche per Fares.

42′ Lazio avanti nei minuti finali del primo tempo.

32′ Il primo ammonito della gara è Arslan.

29′ Palla gol per l’Udinese: svetta di testa Forestieri che manda la sfera poco oltre l’incrocio dei pali.

26′ Schema della Lazio dagli sviluppi di un calcio di punizione: i padroni di casa guadagnano un corner.

18′ Gol dell’Udinese con Arslan.

15′ Va alla conclusione Cataldi: tiro potente ma centrale, nessun problema per il portiere bianconero.

10′ Gioco fermo e applausi dei presenti in onore di Maradona.

9′ Il primo angolo della gara è per gli avversari.

4′ Il primo squillo della gara è biancoceleste: Correa però si imbatte contro Musso.

Tutti in cerchio a metà campo per ricordare la scomparsa di Diego Armando Maradona: un minuto di silenzio in onore de El Pibe.

Squadre in campo!

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: