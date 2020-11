CdS | Strakosha si riprende la Lazio e torna tra i pali dopo 40 giorni

La Lazio, oggi alle ore 12:30, affronta l’Udinese nella partita valevole per la nona giornata di Serie A. Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di vigilia, ha dichiarato che è pronto a schierare dal primo minuto Thomas Strakosha. Dopo 40 giorni di assenza dovuti alla positività al Coronavirus, l’albanese torna a difendere i pali della porta biancoceleste. L’ultima da titolare per Thomas Strakosha risale alla prima partita del girone di Champions League contro il Borussia Dortmund ed ora è pronto a tornare dal primo minuto. Simone Inzaghi ha ufficializzato la sua presenza dal primo minuto contro l’Udinese di Luca Gotti. Come riporta il Corriere dello Sport, l’estremo difensore è out da 40 giorni, dal 20 Ottobre al 29 Novembre, causa positività al Covid-19. Ma il peggio è passato e oggi varcherà la soglia delle 137 presenze con la maglia biancoceleste.

