Continuano i record di Immobile: raggiunto Signori e Piola sempre più vicino

Brutta sconfitta per la Lazio che ha subito 3 gol in casa dall’Udinese.

Unica nota positiva Ciro Immobile, che anche in questo match ha lasciato il segno. L’attaccante biancoceleste è andato in rete dal dischetto realizzando così 38 rigori complessivi e raggiungendo il record che era di Beppe Signori. Inoltre le reti del bomber in Serie A con la maglia della Lazio salgono a quota 108 con Ciro che si ritrova al secondo posto inseguendo Silvio Piola, al vertice della classifica con 143 goal.

