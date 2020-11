Il Messaggero | Lazio, caso Peruzzi: i giocatori lo convincono, lui ora aspetta Lotito

Non è ancora rientrato il caso Peruzzi in casa Lazio. Il team manager ed il patron Lotito avevano avuto pensieri diversi sulla questione legata a Luis Alberto ed alle sue battute via-social, così l’ex portiere si è allontanato da Formello in quest’ultimi giorni. Come riporta Il Messaggero, Peruzzi sarà assente anche oggi ma in settimana, con ogni probabilità dopo la sfida con il Dortmund, potrebbe esserci un chiarimento tra i due. Intanto i giocatori hanno richiamato l’ex estremo difensore per chiedergli di tornare, lui è pronto a fare un passo indietro ma aspetta una telefonata da parte del presidente biancoceleste.

