Il Tempo | Lazio, otto partite per ritornare a sognare

Tutti d’un fiato fino a Natale. Otto partite della Lazio per capire se il peggio sia veramente passato. Dalla vetta raggiunta alla fine di febbraio di questo maledetto 2020 ai passi falsi dopo la fine della prima ondata della pandemia. Troppi per sperare di restare in alto. La banda Inzaghi va ad intermittenza, solo da qualche settimana, in emergenza totale, sembra aver ritrovato vecchie certezze che l’avevano portata a lottare addirittura per lo scudetto. Il caso tamponi ha avuto l’effetto terapeutico di ricompattare squadra e tifoseria quasi l’estate avesse portato via quell’alchimia vincente che era stata alla base dei successi del gruppo biancoceleste. Ora la Lazio è attesa da un ciclo di ferro che chiarirà definitivamente le ambizioni sia in campionato, sia in Champions League. Da qui a Natale, otto sfide, sei di campionato e due in coppa per certificare uno storico passaggio agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Udinese, Verona e Napoli in casa, trasferte con Spezia, Benevento e Milan poi tutti sotto l’albero. In Champions mercoledì a Dortmund e poi la gara all’Olimpico contro il Bruges, tutto prima della sosta di Capodanno. Inzaghi aspetta una bella risposta dai suoi per continuare a sognare in grande con la speranza che rientri il caso Peruzzi. Il Tempo\Luigi Salomone

