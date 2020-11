Lazio-Udinese, Pussetto: “Affrontiamo una grande squadra. Oggi tutti gli argentini penseranno a Maradona”

Alle 12:30 scendono in campo Lazio e Udinese per continuare la nona giornata di Serie A. Prima della gara Pussetto, attaccante argentino dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto un grande sforzo mercoledì in Coppa Italia giocando 120′, ma stiamo bene e oggi abbiamo tanta voglia di fare una grande partita. Affrontiamo una grande squadra e dovremo prestare molta attenzione. Sappiamo di aver segnato poco fino ad ora, il gol è ciò che ti fa vincere le partite. Dobbiamo cercare di segnare di più, cercando al contempo di non subirne. Oggi tutti gli argentini penseranno a Maradona: ha fatto la storia del nostro paese. Speriamo di fare una bella partita da poter dedicare a lui”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: