Lazio-Udinese, Cioffi: “La partita è stata preparata molto bene dal mister sia a livello di campo che emotivo. Finora abbiamo raccolto poco, siamo un gruppo che ha cuore”

Al termine della gara tra Lazio-Udinese vinta dalla squadra friulana per 1-3 il vice di Gotti Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:“Non c’è una prima volta migliore. Gotti è per noi una figura emblematica, è successo che da un momento all’altro si è dileguato per cui per me è stato un susseguirsi di responsabilità. Per noi era una partita importante ed il mister l’ha preparata bene a livello di campo ed a livello emotivo. Abbiamo imparato dai nostri errori le defezioni stanno aiutando a migliorarci. Siamo un gruppo sano e che ha cuore. Le esultanze sono sia dediche a Diego che delle liberazioni per tutto il lavoro fatto.”

