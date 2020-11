Lazio-Udinese, Inzaghi: “Siamo stati presuntuosi contro una squadra preparata. Milinkovic? Ancora non al meglio della forma”

Al termine della gara di Serie A tra Lazio ed Udinese, vinta da quest’ultima per 1-3, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Siamo stati presuntuosi e poco umili secondo me, sapevamo la gara che l’Udinese avrebbe fatto. E’ una brutta sconfitta. Fra tre giorni siamo di nuovo in campo e riusciremo a superare la sconfitta. L’Udinese ha fatto una grande partita, per noi è stata una giornata storta, abbiamo perso meritatamente. Tre giorni fa avevamo speso tanto, ma non deve essere una scusante perché anche l’Udinese ha giocato mercoledì in coppa Italia, noi dovevamo dare qualcosa in più. La scelta di far uscire Luis Alberto non ha motivazioni particolari. Champions? Siamo in una buona posizione ma ci manca un ultimo sforzo per portare a casa la qualificazione. Mercoledì una partita molto difficile. Milinkovic? Non è stato preservato per la Champions, ieri abbiamo valutato che non era il caso di farlo giocare, in quanto si è allenato solo due volte dopo una settimana passata nel letto. Dobbiamo recuperarlo come era prima dello stop a causa del Covid, così che potrà essere di grande aiuto.”

Il tecnico è poi intervenuto a Lazio Style Radio: “Brutta battuta d’arresto senza scusanti. Sono stati più squadra di noi, più reattivi sulle seconde palle. Noi dovevamo fare meglio anche perché sapevamo che tipo di partita andavamo a giocare. Dobbiamo guardare avanti, resetterare questa brutta sconfitta che purtroppo fa male ma abbiamo visto che anche le altre squadre impegnate in Europa hanno faticato in campionato. Con tutte queste partite ravvicinate non è semplice per nessuno. Oggi siamo stati lenti a far girare la palla, l’Udinese si abbassava, faceva una buona fase di non possesso, noi dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Le sconfitte vanno analizzate e lo faremo, poi riparteremo con più consapevolezza. La Champions l’abbiamo voluta con tutte le forze e ci faremo trovare pronti anche mercoledì, cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi. Strakosha o Reina? Sono fortunato perchè sono entrambi ottimi portieri”

Infine in Conferenza Stampa: “Sicuramente dovevamo fare qualcosina in più, siamo tutti responsabili di questa sconfitta, io in primis. Mercoledì giocheremo con una delle squadre più forti in Europa e ci faremo trovare pronti.”

