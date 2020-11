Lazio-Udinese, Lazzari: “Dispiace per oggi, è mancata velocità nella manovra. Continueremo a lottare fino alla fine”

Al termine della gara Lazio-Udinese, Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Mi dispiace molto per la partita di oggi, è mancata velocità nella manovra, L’udinese si difendeva in 11 e ripartiva velocemente noi abbiamo fatto girare lentamente la palla e abbiamo creato poche occasioni. L’Udinese era veloce a chiudere gli spazi e a far girare bene la palla, sicuramente la stanchezza c’era ma non è un alibi e nemmeno pensavamo alla Champions vista la vittoria con lo Zenit. Di certo i primi due gol ci hanno tagliato un po’ le gambe ma non abbiamo reagito bene. Quest’anno il campionato è molto equilibrato, non c’è una grande favorita, tutte le squadre sono lì in alto, basta una vittoria per andare ai primi posti. Di sicuro questa sconfitta ci servirà da lezione e continueremo a lottare fino alla fine. Il Borussia vorrà riscattarsi ma anche noi dopo la gara di oggi, sappiamo il valore della squadra tedesca, andremo in Germania consapevoli delle nostre qualità per giocarci il primo posto. Mi sto allenando molto, un giocatore deve saper variare le proprie giocate, fisicamente sto molto bene poi è normale che affrontare una squadra così fisica e con 11 giocatori nella propria metà campo rende tutto più difficile. Oggi, purtroppo, non è andata.

