Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Alle 12.30 ci sarà il fischio d'inizio di Lazio-Udinese, gara valida per la 9′ giornata di Serie A Tim. Poche ore quindi ed i biancocelesti sfideranno tra le mura amiche dell'Olimpico i bianconeri di Gotti. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Udinese (3-5-2) – Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

