Lazio-Udinese, Patric: “Gara difficile, ma vogliamo i tre punti. Deulofeu? Un grande amico”

Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, nel pre partita di Lazio-Udinese. Ecco le sue parole: “Ci aspettiamo una partita tosta e difficile, loro giocano bene anche se hanno raccolto meno punti di quelli che avrebbero meritato, ripartono bene, hanno giocatori veloci, servirà pazienza, l’abbiamo preparata bene, speriamo di ottenere i tre punti. Non mi piace tanto giocare alle 12:30 ma ti ci devi abituare: ci siamo allenati in settimana al mattino per preparare il confronto nei dettagli. Deulofeu è uno dei miei migliori amici nel calcio, sarà un piacere ritrovarlo”.

Il difensore spagnolo è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: “Alla fine conta l’esperienza nel calcio. Non bisogna pensare alla gara che avrai tra tre giorni, ma a quella di oggi, sennò sbagli, e vai in difficoltà anche con il Dortmund.“

