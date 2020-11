Lazio-Udinese, Forestieri: “Felice per il gol, abbiamo lavorato per vincere”

Dopo la partita di Serie A Lazio-Udinese persa dai biancocelesti per 1-3, Forestieri, autore del terzo gol, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Il gol è stato un piacere immenso perché era tanto che non segnavo in Serie A. Poi perché abbiamo lavorato molto questa settimana con la squadra e perchèé la Lazio è una grande squadra. Quando ho segnato mi è venuto da piangere per Diego, questa vittoria è per lui. Quando giochiamo di squadra il talento di ognuno si vede. Sono felicissimo per tutti i compagni, chi era in campo e chi non, perché ci alleniamo tutti benissimo. Spero di scalare qualche posizione nelle gerarchie, io sono a disposizione, spero di farmi trovare sempre pronto. Abbiamo lavorato per vincere e siamo riusciti nell’impresa, è un passo importante. Possiamo fare grandi cose.“

