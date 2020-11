MOVIOLA | Gestione tranquilla da parte di Aureliano: rigore di Immobile sacrosanto, giusto annullare quello dato a Correa

Partita tranquilla e gestita senza grandi problemi da parte di Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna. Nel primo tempo non ci sono state grandi sbavature da parte dell’arbitro, tranne un fallo su Rodrigo De Paul da parte di Fares a pochi metri dall’area di rigore laziale, non fischiato dal direttore di gara. La prima metà di gara fila liscia come l’olio, così come il resto del match dopotutto. Il primo squillo suona al 58′, quando Correa viene pescato in area con un passaggio filtrante: Aureliano inizialmente indica il dischetto di rigore, ma subito dopo, a distanza di un secondo, alza la mano. Correttamente il guardalinee ha segnalato il fuorigioco dell’attaccante biancoceleste e quindi la decisione viene subito modificata senza neanche l’intervento del VAR.

L’altro episodio da menzionare è il calcio di rigore che è stato poi assegnato al 73′ in favore della Lazio. Non ci sono obiezioni, neanche da parte dell’Udinese, sulla decisione di Aureliano: Immobile si avventa su un retropassaggio criminale di Jajalo verso il proprio portiere, con il bomber laziale che sposta all’ultimo il pallone togliendolo dalla traiettoria con Musso che lo prende in pieno sulla gamba. Nessun check del VAR perché il contatto è stato evidente.

A fine partita, pur essendoci un vantaggio di 1-3 da parte dei friulani, l’arbitro avrebbe dovuto dare un minutaggio di recupero più sostanzioso, considerando che i calciatori dell’Udinese hanno perso molto tempo stando spesso a terra inutilmente.