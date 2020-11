PAGELLE – Pomeriggio da incubo per tutti, si salva Immobile per il gol

Strakosha 5 – Prende il gol che chiude la partita e taglia le gambe alla Lazio in maniera dilettantesca, incolpevole sulle prime due reti. Se doveva convincere gli scettici nel duello con Reina, con questa prestazione i fan dello spagnolo aumenteranno.

Patric 5 – Saltato con troppa facilità in occasione del vantaggio bianconero con Pereyra che lo lascia sul posto con una semplice giocata. Soffre per tutta la partita gli inserimenti dei friuliani.

Dal 76′ Pereira 6 – Fa più lui in un quarto d’ora in termini di cattiveria e giocate intelligenti che il resto dei compagni in novanta minuti.

Acerbi 6 – La sua deviazione è decisiva per permettere al pallone calciato da Arslan di trovare l’angolino. E’ uno dei pochi a credere nell’impossibile.

Radu 5,5 – Questo pomeriggio non basta aggrapparsi a tutta l’esperienza che ha. Nel primo tempo

Lazzari 5,5 – Non riesce mai a prendere velocità con Zeegelaar che lo contiene senza affanno. A sua parziale discolpa, non viene mai imbeccato con i tempi giusti.

Parolo 5 – Viene confermato dopo le ottime prove di Crotone e Zenit senza però ripetersi. Non entra mai in partita.

Dal 46′ Akpa Akpro 5 – Viene lanciato in campo ma non era la sua partita, falloso e poco preciso.

Cataldi 4,5 – Ne imposta ne copre, naturale la sostituzione all’intervallo.

Dal 46′ Lucas Leiva 6 – Il suo ingresso porta qualità ad una manovra lenta e sterile, magari messo dall’inizio avremmo parlato di un’altra partita.

Luis Alberto 5 – Non riesce mai ad illuminare la scena, i compagni brancolano nel buio più per colpa loro che dello spagnolo.

Dal 63′ Caicedo 5,5 – Entra per guidare l’assedio ma la Lazio ha già messo i remi in barca.

Fares 4,5 – Serve trovarlo nel minor tempo possibile perchè al momento sono più le partite negative che quelle positive.

Dal 46′ Marusic 5,5 – Un tempo senza lode e senza infamia. Qualche buon recupero e nulla più.

Correa 5 – Prova a sbloccare la gara dopo pochi istanti ma trova Musso che devia il suo diagonale. Per il resto è inconcludente.

Immobile 6,5 – Un tiro deviato e un gol su rigore. Per il resto tanti chilometri percorsi con poca efficacia.

All. Inzaghi 5 – Sbaglia tutto: dalla formazione iniziale ai cambi regalando ad una buona Udinese la vittoria.

