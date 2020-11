Paura al GP Bahrain: auto finisce contro le barriere e prende fuoco – VIDEO

Clamoroso e terrificante ciò che è accaduto al via del Gran Premio del Bahrain. In un contatto contro le barriere la Haas del pilota Romain Grosjean ha preso fuoco distruggendosi in due parti. Incredibilmente Grosjean, con la monoposto divisa in due, è riuscito a scappar via dalle fiamme limitando i guai fisici. Pronto l’intervento dello staff medico che ha caricato il pilota in ambulanza.

