SOCIAL | Acerbi su Lazio-Udinese: “Insieme si riparte” – FOTO

Quella di oggi non è stata una partita facile neanche per Francesco Acerbi. Il centrale della nazionale ha avuto una giornata difficile insieme a tutto il reparto difensivo, che ha incontrato tanta difficoltà nel contenere le ripartenze dell’Udinese, che in più di un’occasione ha messo in difficoltà la formazione di Simone Inzaghi. Il difensore ha commentato così la gara su Instagram: “Insieme si riparte.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

