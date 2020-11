SOCIAL | Reina incita la Lazio: “Rialziamoci più uniti di prima!” – FOTO

Gara da dimenticare per i biancocelesti di Simone Inzaghi. La brutta sconfitta con l’Udinese segna una battuta d’arresto nel percorso della Lazio in campionato, a quota 14 punti dopo 9 giornate. Ma non c’è tempo per rimuginarci su, bisogna rialzarsi e in fretta: mercoledì sera la Lazio volerà a Dortmund per il match di Champions League e servirà una prestazione brillante. Lo sa bene il portiere Pepe Reina, che oggi non è sceso in campo, ma che ha voluto pubblicare sui social un chiaro messaggio di incoraggiamento alla sua squadra: “Giornata NO…rialziamoci già per mercoledì! Insieme ed ancora più uniti di prima!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

