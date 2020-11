Bizzarri: “La Lazio riuscirà a mettersi nelle posizioni raggiunte in questi anni. Strakosha-Reina? La competizione ti fa migliorare”

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Albano Bizzarri, ex portiere biancoceleste che, oltre alla maglia della Lazio, ha indossato anche quella dell’Udinese, squadra che ieri ha fatto bottino pieno all’Olimpico contro la squadra di Inzaghi. Da Lazio-Udinese alla Champions League, passando anche dal duello tra i pali tra Strakosha e Reina. Ecco le sue dichiarazioni.

LAZIO-UDINESE E CAMPIONATO – “Non ho visto la partita ma, a parte la sconfitta, la Lazio mantiene una regolarità negli ultimi anni che, secondo me, con le altre partite da giocare, riuscirà a mettersi nelle posizioni raggiunte in questi anni. Quest’anno non sarà facile, perchè nessuno si aspettava questo Milan, che si è aggiunto alle altre squadre forti. Ci sarà la Juventus ed anche l’Inter, quindi mantenere le posizioni in alto non sarà semplice. Il campionato è iniziato da poco, però c’è tempo per recuperare”.

STRAKOSHA-REINA – “Non posso dire chi preferisco tra i due. Strakosha sta facendo molto bene in questi ultimi 3/4 anni, partecipando anche a successi importanti. Reina è un portiere che ho sempre ammirato, per lo stile e per il modo che ha di parare. Abbiamo giocato diverse volte contro in Spagna e in Italia, ha grandissima esperienza. La differenza secondo me la fa il momento e la competizione, che è buona per tutti, ti fa migliorare. Deve essere sana tra compagni dello stesso ruolo, ma poi c’è anche quella tra rivali delle altre squadre.

Strakosha, quando giocavo alla Lazio, si veniva ad allenare con a Guerrieri. Non ci siamo allenati tantissimo insieme perchè poi io sono andato al Genoa. Lui, insieme a Marchetti e Berisha, hanno formato i tre portieri. Si è migliorato tanto. Il ruolo del portiere è cercare la regolarità massima, anche perchè se la squadra sta bene, anche per il portiere parare è più facile, mentre quando si entra in difficoltà, ovviamente non è facile neanche il ruolo dell’estremo difensore. Il portiere sarà sempre in discussione, la testa fa tanto”.

VERSO LA SFIDA CONTRO IL DORTMUND IN CHAMPIONS – “In qualsiasi stadio o in qualsiasi momento ci sono chance per battere l’avversario. Quando io giocavo contro squadre più forti della mia mi emozionavo. Io non penso che la Lazio non abbia possibilità di battere il Borussia, anche perchè è già abituata a giocare competizioni europee e campionato. Non deve essere un problema giocare Champions o Europa League, i giocatori sono abituati, il problema sorge se non lo sono”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: