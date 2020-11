CHAMPIONS LEAGUE| Borussia Dortmund-Lazio, il programma della vigilia dei biancocelesti-FOTO

La giornata di domani sarà la vigilia del match di Champions League tra Borussia Dortmund e Lazio, la giornata in cui le due squadre affineranno gli ultimi dettagli per preparare al meglio la sfida di mercoledì sera in programma al Signal Iduna Park. Dopo l’allenamento delle 11:00 a Formello la squadra partirà da Fiumicino alle ore 15:30. Seguiranno la conferenza stampa di Inzaghi e di un giocatore della squadra alle 18:30 ed un allenamento alle 18:50 nello stadio del Dortmund.

