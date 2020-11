Ciro Immobile nella storia: insieme a Signori è il miglior rigorista della Lazio

L’unica gioia di un pomeriggio grigio di domenica è sempre lui, Ciro Immobile. Grazie al rigore trasfromato per l’1-3 contro l’Udinese, il bomber di Torre Annunziata entra ancora di più nella storia biancoceleste: con il gol dagli 11 metri arriva a quota 38 rigori segnati con la maglia della Lazio, raggiungendo in testa di questa particolare classifica, Giuseppe Signori, anche lui a quota 38 gol su rigore. Insieme a “Beppe Gol”, ora Ciro Immobile è il miglior rigorista nella storia della Lazio, con la possibilità di far sua in assoluto questa classifica, realizzando anche un solo altro rigore, riscrivendo, ancora una volta, un’altra pagina della storia biancoceleste.

