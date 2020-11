FORMELLO | Subito in campo dopo la sconfitta di ieri: testa al Borussia Dortmund

Non c’è tempo per guardasi indientro, bisogna ripartire subito. Mercoledì torna la Champions League, e la sfida che attenderà la Lazio, non sarà per niente una passeggiata: la trasferta contro il Borussia Dortmund potrebbe portare la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Questa mattina il gruppo biancoceleste si è ritrovato a Formello per la prima seduta della settimana. Prima dell’allenamento consueto giro di tamponi. Lavoro di scarico per i titolari di ieri contro l’Udinese, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul campo. Cataldi, Parolo e Fares, non rientrati dagli spogliatoi per la ripresa, hanno lavorato con il gruppo sul campo. Anche Luiz Felipe, dopo la mancata convocazione contro i friulani, ha lavorato con il gruppo sul terreno di gioco. Aggregati dalla Primavera Furlanetto, Franco, Czyz e Raul Moro, con gli ultimi due protagonisti della partitella finale, decisa proprio da un gol di Czyz e dalla doppietta dello spagnolo.

