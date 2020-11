Il Tempo | Per mercoledì si punta al rientro di Milinkovic

Appena due giorni per preparare la trasferta di Dortmund. Inzaghi cerca di recuperare Milinkovic per l’impegno di mercoledì, quando la Lazio cercherà di strappare il pass per gli ottavi con una giornata di anticipo. In porta potrebbe rivedersi Reina, da valutare invece le condizioni di Luiz Felipe. Sulla fascia sinistra ballottaggio aperto tra Fares e Marusic, mentre davanti conferma per la coppia Immobile-Correa.

Il Tempo/Daniele Rocca

