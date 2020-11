Il Tempo | Suicidio Lazio

Un bagno di umiltà. L’Udinese passa a Roma con merito, sfrutta il vizio antico della Lazio: buttarsi via sul più bello. Quando la classifica stava tornando leggibile, quando quasi tutti i giocatori stavano tornando a disposizione, ecco la scivolata. Prestazione inguardabile, modello Sampdoria, squadra presuntuosa e arrendevole quasi non si stesse giocando la possibilità di rientrare nella lotta per i primi quattro posti dopo un avvio stentato. Come a Marassi, anche stavolta, il disastro avviene prima della sfida di Champions contro il Dortmund e forse non è un caso. La partecipazione alla coppa europea più importante toglie energie psicofisiche e la serie A non ti lascia mai dormire sonni tranquilli. Se non affronti un avversario come l’Udinese in modo serio, paghi un conto salatissimo. Il 3-1 finale va anche stretto agli ospiti che, senza tanti titolari e il tecnico Gotti rimasti a casa per un sospetto focolaio di covid, giocano la partita della vita cospetto di una Lazio irriconoscibile. Apre Arslan, raddoppio di Pussetto nel recupero del primo tempo. Terzo gol di Forestieri prima del rigore conquistato e realizzato da Immobile nell’unica volta in cui un laziale è arrivato prima di un avversario su un pallone vagante.

Tutto sbagliato, a cominciare dalla formazione iniziale e qui qualche responsalità c’è l’ha anche Inzaghi. Il tecnico si è illuso di aver trovato la quadratura del cerchio, ha cambiato quattro elementi rispetto alla Champions ma non è stato ripagato dai suoi, apparsi sempre fuori partita. Strakosha ha preso tre gol non senza colpe, Radu è sembrato inutile contro l’Udinese senza punte, Cataldi impalpabile, Fares addiriturra dannoso.

All’inizio del secondo tempo Inzaghi ha provato a correre ai ripari, ha inserito subito Leiva, Marusic e Akpa Akpro ma non c’è stata partita lo stesso. Patric ha sofferto Pereyra prendendo anche due tunnel anche se hanno sbagliato partita soprattutto i big: Luis Alberto è sparito subito, Correa è andato sempre a sbattere sul muro friulano, Immobile, rigore a parte, ha avuto pochi rifornimenti. Nemmeno l’ingresso di Caicedo e del Pereira laziale ha sortito gli effetti sperati mentre Milinkovic è rimasto in panchina senza spiegazioni. Lazio in castigo, in cinque partite in casa di campionato ha raccolto cinque punti: c’era una volta il pubblico, c’era una volta il fattore Olimpico. Ora c’è solo rabbia per un virus che ha portato via quella Lazio bella e possibile rivista solo raramente dalla ripresa dello scorso campionato in poi. Prima di rituffarsi nella Champions serve un’analisi seria di un inizio di campionato davvero deludente. Il Tempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: