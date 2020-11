Antonio Lopez: “Lazio sulle gambe, l’Udinese ha trovato una giornata felice”

L’ex centrocampista capitolino Antonio Lopez, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la sconfitta incassata ieri all’Olimpico contro l’Udinese.

Queste le sue parole:

“Ho visto proprio la differenza di passo, la Lazio era proprio sulle gambe, non riusciva ad avere quella decisione per affrontare gli avversari. Aspetto mentale, sì, ma anche fisico. È un peccato perché era sulla scia giusta, e con una vittoria avrebbe occupato una posizione eccezionale in classifica. Sconfitte delle squadre impegnate in Champions ? Non è una coincidenza, ma una realtà. Ci possiamo consolare pensando che anche le altre non hanno trascorso una domenica felice. L’elemento degli spettatori allo stadio è fondamentale, è difficile giocare senza pubblico. E poi le partite sono tante, non è facile reggere. Si tratta anche di un fatto mentale. Ci sono molte complicazioni che fanno in modo che si assista a un campionato surreale. L‘Udinese ha trovato una giornata felice, in altre occasioni non ho visto la stessa squadra. Ha approfittato di una Lazio in quelle condizioni. Milinkovic ? Di uno come lui non ne puoi fare a meno. Rientra Leiva, abbiamo gli effettivi di quella squadra che se la può giocar bene col Dortmund. Correa lo vorrei vedere più convinto, arriva in porta e non riesce a incidere. Ha grandi qualità, e gli manca questo per essere un grande. Immobile riesce in tutti i modi ad andare in gol, Correa non è mai convinto, Luiz Felipe ti dà sicurezza, ha carattere, voglia e determinazione”.

