Leggo | Milinkovic e Leiva restano fuori e la Lazio affonda con l’Udinese

Una Lazio lenta, apatica e senza idee cade in casa sotto i colpi di un’Udinese ordinata e cinica che proprio sul più bello ferma la rincorsa biancoceleste. Sorpresa nel lunch match dello stadio Olimpico i friulani stendono la squadra di Inzaghi 3-1, risultato giusto che conferma quello che si è visto in campo ossia una Lazio fiaccata dalle fatiche di Champions e un’Udinese vispa e gagliarda. Il parziale turnover deciso dal tecnico, che lascia fuori sia Leiva e Milinkovic, è una piccola attenuante anche perché gli ospiti devono fare a meno, a sorpresa tra l’altro, di Lasagna, Nestorovski, De Maio, Mandragora e Okaka. In campo invece quasi un monologo bianconero spezzato dal solito gol di Immobile ottimo per le statistiche ma inutile per la classifica della Lazio che resta inchiodata a quota 10 punti. Primo tempo senza storia che si chiude sullo 0-2 con reti di Arslan e Pussetto, nella ripresa Forestieri cala il tris, ad un quarto d’ora dalla fine Immobile dal dischetto rende la giornata meno amara. Il tecnico Inzaghi non cerca alibi: «Siamo stati presuntuosi e poco umili. Siamo tutti responsabili io per primo, serviva qualcosa di più che non siamo riusciti a mettere in campo. Ora testa alla prossima gara». Mercoledì infatti la Lazio si giocherà a Dortmund contro il Borussia il primato del girone di Champions. Così su Milinkovic rimasto in panchina: «L’avrei fatto giocare volentieri ma ha fatto solo 2 allenamenti con la squadra e insieme al gio- catore avevamo pensato di farlo entrare nei 20 mi- nuti finali».

