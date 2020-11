Lotteria degli scontrini: come partecipare all’estrazione

Come riportato da corriere.it, da martedì 1 dicembre sarà possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il codice lotteria, abbinato al proprio codice fiscale, necessario per giocare e partecipare alle estrazioni. Lo stesso codice va presentato alla cassa per ogni tipo di pagamento per poter accedere alle estrazioni che saranno di tipo settimanale, mensile e annuale per un premio massimo di 5 milione di euro. La lotteria partirà dal 1 gennaio: la partecipazione è gratuita ed è necessario ottenere il codice apposito nella sezione ”partecipa ora” del sito web. La lotteria nazionale degli scontrini è un nuovo concorso nazionale collegato agli scontrini elettronici al quale possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi (di importo pari o superiore a 1 euro). Dunque, ogni acquisto genera un biglietto virtuale che consente la partecipazione alla lotteria. Si possono accumulare un massimo di 1000 biglietti, frutto di un’acquisto uguale o superiore a 1000 euro. Valgono gli acquisti con moneta elettronica e in contante, in quest’ultimo caso prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio «codice lotteria» che può essere stampato su carta o salvato su un dispositivo mobile. La nuova lotteria prevede estrazioni «ordinarie» ed estrazioni «zero contanti». Chi paga con la moneta elettronica partecipa a entrambe le estrazioni. Tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte. Si consiglia di conservare e custodire gli scontrini solo a fini di garanzia e cambio merce per i prodotti acquistati.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: