Napoli, De Magistris: “Diego Armando Maradona sarà il nome dello stadio dalla prossima partita”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, intervenuto a Radio Marte, ha rilasciato importanti dichiarazioni in vista del nuovo nome dello stadio San Paolo, ovvero “Stadio Diego Armando Maradona“, che con ogni probabilità sarà ufficializzato già per la prossima partita in casa del Napoli. Queste le sue parole: “Il nome sarà ‘stadio Diego Armando Maradona’. La procedura sarà più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e sarà concluso l’iter. Ritengo che già dalla prossima partita in casa potrà essere ufficializzato il nome. Ci saranno una serie di momenti poi che saranno delineati, come una targa formale e una cerimonia. Ora però non si può pensare alla partecipazione popolare, l’urgenza riguarda solo intitolare lo stadio. Il museo andrà realizzato all’interno dello stadio con la società, può diventare un luogo di pellegrinaggio per capire cosa Diego ha rappresentato per noi. Nell’ordine naturale delle cose, sarà intitolata a Diego una strada o una piazza. Ma il risultato più forte è lo stadio: è il suo tempio“.

